حجز 5200 قرص مهلوس وسلاح ناري بالبيض

تمكنت مصالح الأمن، بولاية البيض، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، وحجز 5200 قرص مهلوس.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، أسفرت هذه العملية عن توقيف 4 أفراد الشبكة الإجرامية، وحجز 5200 قرص مهلوس، ومبلغ مالي بقيمة 24 ليون سنتيم، وسلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة.

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