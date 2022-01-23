حجز 528 قنطارا من مادة تغذية الأنعام بسعيدة

تمكن أفراد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بسعيدة، من حجز 528 قنطار من مادة تغذية الأنعام.

وحسب بيان لذات المجموعة، كانت الكميات المحجوزة موجهة خارج مقصدها الامتيازي. ومسوقة خارج الأطر القانونية باعتبار أنها مواد مدعمة.

وجاءت هذه العملية، في اطار محاربة مختلف أشكال الجريمة عبر اقليم المجمنوعة الاقليمية للدرك الوطني بسعيدة. وكذا وبعد الاستغلال الأمثل للمعلومات.

كما تمت هذه العملية، بتاريخ 21 جانفي 2022، على اثر عمليات مداهمة عبر عدة مستودهعات متواجدة باقليم الاحتصاص.

هذا وفتحت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بسعيدة تحقيقا في هذا الشأن.

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