حجز 53 كلغ من المخدرات وتوقيف شخص بتلمسان

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات تلمسان نهاية الأسبوع الفارط. من حجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ 53 كلغ “قنب هندي”.

العملية جاءت بناءً على معلومات وردت الى المصلحة تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في الإتجار غير المشروع بالمخدرات. إنطلاقا من مدينة مغنية بإتجاه ولايات الجنوب.

إستغلالا للمعطيات تم إعداد مخطط ميداني بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، أسفر عن توقيف شخص مشتبه فيه مبحوث عنه من طرف العدالة عن قضية الإتجار بالمخدرات بضواحي مدينة عين الصفراء ولاية النعامة. مع حجز وضبط كمية من المخدرات قدرت بـ 53 كلغ (قنب هندي) ومبلغ مالي قدر بـ 20 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية. بالإضافة كذلك إلى مركبة نفعية كانت تستعمل في نقل المخدرات.

بعد إستفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.

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