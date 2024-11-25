حجز 5500 أورو بأمتعة مسافر قادم من فرنسا

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بمطار بجاية الدولي “عبان رمضان”، من حجز مبلغ من العملة الأجنبية غير المصرح بها قدر بــ 5500 أورو.

وجاءت هذه العملية، على إثر تفتيش أمتعة أحد المسافرين القادمين إلى أرض الوطن عبر رحلة جوية قادمة من مطار ليل الفرنسية.

وتؤكد العملية المحققة التجنّد التام والجاهزية القصوى لمصالح الجمارك الجزائرية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود. وتطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.