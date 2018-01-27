حجز 5593 قارورة خمر ببسكرة

حجزت عناصر الشرطة لأمن ولاية بسكرة 5593 وحدة من المشروبات و أوقفت أربعة أشخاص مشتبه فيهم.

و بعد ورود لمعلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص على كمية من المشروبات الكحولية.

قامت قوات الشرطة بتكثيف التحريات ووضع الفوج العملياتي في جاهزية للإستعلام عن مكان التخزين وترصد الفاعلين.

وبعد تحديد المكان والحصول على إذن قضائي للقيام بعملية التفتيش حيث تم ضبط الكمية التي كانت من مختلفة الأنواع والأحجام.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم إعداد ملفات قضائية ضد الأطراف المعنية وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.