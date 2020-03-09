حجز 5633 قرص مهلوس داخل مركبة ببلدية بوحجار في الطارف

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الطارف، من الإطاحة بعصابة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية تتكون من 03 أشخاص.

الموقوفون ينحدرون من ولايتي الطارف وسوق أهراس، وتتراوح أعمارهم مابين العقد الثالث والرابع.

وتم خلال هذه العملية ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها بـ 5633 قرص مهلوس من أنواع مختلفة ومبلغ مالي يعد من عائدات البيع داخل مركبة كانت تستعمل كوسيلة لنقل وتخزين المؤثرات العقلية وتنقل أفراد العصابة.

وقد جاءت هذه العملية بفضل إستغلال عناصر الشرطة لذات المصلحة معلومات تفيد بقيام مجوعة من الأشخاص التحضير لإبرام صفقة بيع كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على مستوى مدينة بوحجار.

وعلى إثر عملية تتبع وترصد لأحد المشتبه فيه والمعروف لدى المصالح الأمنية بنشاطاته في هذا المجال تمكنت عناصر الشرطة المحققة من معرفة مكان إبرام هذه الصفقة ليتم وضع خطة أمنية محكمة على مستوى ذات المكان.

أسفرت الخطة إلى توقيف أفراد العصابة وعددهم 03 أشخاص مع ضبط وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدر عددها بـ 5633 قرص كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة كانت تستعمل من طرف المجموعة الإجرامية بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهم ملف قضائي عن قضية حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة قدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوحجار صدر في حقهم جميعا آمر إيداع.