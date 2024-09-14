حجز 5640 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية ببجاية

أسفرت مداهمة أمنية لفرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة القصر في بجاية، إستهدفت محلات تجارية عن ضبط وحجز بثمانية أكشاك على كمية معتبرة من المواد النارية المتفجرة.

وتُقدر كمية المحجوزات، التي تتكون من المفرقعات والألعاب النارية والصواريخ والقذائف وقنابل الدخان اليدوية والشماريخ بـ 5640 وحدة.

عملية المراقبة التي شاركت فيها فرقة متنقلة لأمن دائرة أميزور سمحت بحجز 842 علبة سائر من نوع HP. وقد تم إنجاز ملفات جزائية ضد المخالفين وإرسالهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وتأتي الخرجة الأمنية المفاجئة للتصدي لظاهرة إستعمال الألعاب النارية بنوعيها عشية إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف. وما يتخلله من إستعمال عشوائي وخطير للمفرقعات.

وغالبا ما تهدد هذه المفرقعات سلامة المواطنين، وتسبب جروحا وعاهات مستديمة. وحرائق خطيرة للمنازل والمركبات وللأفراد والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر بشرية.