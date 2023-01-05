حجز 5647 وحدة من المشروبات الكحولية ببجاية

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية الصنع مختلفة الأنواع والأحجام.

وتعود وقائع القضية، إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأكفادو. ومفادها وجود شخصين يقومان ببيع المشروبات الكحولية دون رخصة أو سجل تجاري. بقرية إمغداسن بلدية أكفادو ولاية بجاية.

ليتم تنشيط عنصر الإستعلامات وبعد تحديد هوية الشخصان والبالغان من العمر 41 و46 سنة، ينحدران من ولاية بجاية وترصد تحركاتهما. تم وضع خطة محكمة أسفرت على توقفيهما وحجز 5647 وحدة من المشروبات الكحولية مختلف الأنواع والأحجام ومبلغ مالي من عائدات البيع.

ليتم إقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق من أجل بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة. وممارسة نشاط تجاري دون إمتلاك السجل التجاري.

وتم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم المعنيان أمام الجهات القضائية المختصة مع تسليم البضاعة للمصالح المختصة.