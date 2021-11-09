حجز 57 قنطار من مادة القمح اللين المغشوش بمعسكر

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، من حجز 57 قنطار من مادة القمح اللين موجهة لإعادة بيعها. العملية تمت بتاريخ امس الأول، على الساعة السادسة مساءا.

العملية تمت أثناء قيام أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بمعسكر، بخدمة دورية على الطريق الوطني رقم 17 أ الرابط بين بلديتي معسكر وبوحنيفية بالضبط بحور الدوران السنايسة بلدية تيزي. أين تم توقيف شاحنة.

وبعد مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيشها تم العثور على كمية من خليط من مادة القمح اللين المطحونة والنخالة موزعة على أكياس بلاستيكية بوزن 40 كلغ للكيس الواحد والمقدر وزنها بـ 57 قنطار و تقدر قيمتها المالية ب 159.600.00 دج.

ورفعت المخالفات التي تمثلت في إعادة بيع مواد أولية، تم إقتنائها قصد التحويل في حالتها الأصلية وإنعدام الفوترة وتم الاتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، الذي كانت تعليماته بفتح تحقيق في القضية مع حجز السلعة وتسليمها لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بمعسكر، وضع الشاحنة بمحشر بلدية معسكر وتم إطلاق صراح المعني.