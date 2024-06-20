حجز 59 كلغ من الكوكايين في البليدة

أعلنت المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة، اليوم الخميس، عن تمكنها من حجز 59 كيلوغراما من الكوكايين.

وقالت أنيسة تدلاوي المديرة الفرعية للاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك، في تصريحات خاصة بـ “إذاعة البليدة الجهوية. أنّ العملية تمّت بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي. مضيفة أن العملية مكنت من توقيف 3 أشخاص وحجز وسيلة النقل وهي سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية.

وأضافت المتحدثة، أنه بتاريخ 23 أفريل الفارط تم حجز كمية معتبرة من المهلوسات قدرت بـ 21 الف قرص. بالإضافة كذلك إلى عملية نوعية أخرى تمثلت في حجز 10 كلغ من الكيف المعالج يوم 7 ماي. مضيفة أن العمليات جاءت بفضل التنسيق المحكم بين الأجهزة الأمنية لمكافحة التهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.