حجز 590 قرص مهلوس وخمور في معسكر

حجز عناصر الشرطة بمدينتي المحمدية وسيق بمعسكر، أمس السبت 590 قرص مهلوس، و151 وحدة من المشروبات الكحولية،

مع توقيف مروجين اثنين خلال عمليتين مختلفتين، حسبما علم اليوم الأحد لدى خلية الإعلام للأمن الولائي.

وقد تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية من توقيف مروجين اثنين للمؤثرات العقلية تم وضعهما رهن الحبس،

وحجز 590 قرص مهلوس ومبالغ مالية من عائدات عملية الترويج خلال عملية مراقبة للمركبات على مستوى حاجز أمني بضواحي مدينة المحمدية.

كما حجزت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة سيق، 151 وحدة من المشروبات الكحولية إثر عملية شرطة نفذوها عبر الأماكن المشبوهة،

حيث تم العثور على المواد المذكورة مخبأة داخل حقل للزيتون محاذي للمدينة.

وتم فتح تحقيق حول هوية صاحبها لتوقيفه وتقديمه أمام العدالة.