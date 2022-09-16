حجز 5900 كبسولة “صاروخ” مخبأة داخل صهريج لجمع الحليب في أم البواقي!

وضعت، نهاية الأسبوع المنقضي، عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني في أم البواقي، حدا لنشاط شاب في مقتبل العمر يقطن بمنطقة “أولاد محاوش” التابعة إقليميا لبلدية “العامرية”، من خلال إلقاء القبض عليه وبحوزته كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة المعروف عند مستهلكيها باسم “الصاروخ” داخل صهريج مخصص لجمع حليب الأبقار.

توقيف المشتبه فيه جاء وفق عمل ميداني استخباراتي لعناصر فصيلة الأبحاث، مفاده وجود شاب بمنطقة “أولاد محاوش” يتاجر في المؤثرات العقلية ويستغل منزله العائلي في عملية التخزين، وعلى ضوء المعلومات المؤكدة المتحصل عليها، تم استخراج إذن بتفتيش المكان المشتبه فيه من نيابة محكمة “عين فكرون”، حيث تم تفتيش المنزل محل المعلومة ولواحقه تفتيشا دقيقا، ليتم العثور على 5900 قرص مهلوس نوع “بريغابالين” 300 ملغ أجنبية الصنع مخبأة بإحكام داخل صهريج مخصص لجمع مادة حليب الأبقار، ليتم على الفور حجز هذه الممنوعات، ومن ثمة الحيلولة دون ترويجها وتوقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة، وتحرير له ملف جزائي يحمل تهما جد ثقيلة تتعلق بجناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية، مؤثرات عقلية من صنع أجنبي وجنحة حيازة ونقل وترويج أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا من دون الخضوع إلى المراقبة الإدارية والأمنية، بالإضافة إلى جنحة تهريب مواد صيدلانية.