حجز 594 دلو سعة 3 لتر من سائل التنظيف بالطارف

تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي بالتنسيق مع الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن الطارف، من حجز كمية معتبرة من مواد التنظيف.

وتمت العملية خلال دوريات مراقبة أمنية عبر مختلف شوارع وأحياء مدينة الطارف، ليتم حجز كمية معتبرة من مواد التنظيف قدرة بـ 594 دلو سعة 3 لتر من سائل تنظيف.

وكانت هذه المواد، محملة على متن مركبة تجارية.

وتم خلال العملية،توقيف شخص ينحدر من الجزائر العاصمة، في العقد الثاني من العمر.

وضبط المعني أثناء قيام المعنيين، بترويج وبيع هذه المادة لسكان الأحياء، بمدينة الطارف.

إذ عند مراقبة وثائق المركبة والبضاعة، تبين أنه ينشط بطريقة غير شرعية دون سجل تجاري خاص بنشاط البيع والتوزيع، وكذا انعدام الفوترة.

وتمكنت المصالح الأمنية، من معرفة مصدر البضاعة كون هذا المنتوج لايحتوي على البيانات الخاصة به و مدى مطابقته للمعايير الصحية المعمول بها، والذي يضمن صحة المواطن بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأنجز ضد المشتبه فيه، ملف قضائي عن قضية ممارسة نشاط تجاري دون سجل، وعدم الفوترة، وأرسل الملف القضائي أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف، لاتخاذ الإجراءات القضائية الجزائية اللازمة في حقه.