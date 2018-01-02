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حجز 5950 ميزان إلكتروني بسطيف

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حجز 5950 ميزان إلكتروني بسطيف
بقلم فارس شعيب

تمكنت فرق مفتشية أقسام جمارك سطيف في أواخر العام المنصرم من حجز ثلاث حاويات تحوي على 5950 وحدة ميزان الكتروني.

حامل لعلامة “طاسيلي”، مخبأة بإحكام خلف 2850 وحدة حوض مطبخ.

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