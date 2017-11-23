حجز 6 آلاف قرص خاص بالإجهاض مصنوعة في «إسرائيل»

كانت بحوزة مسافر قادم من ليون الفرنسية عبر مطار قسنطينة

تمكّنت مصالح الجمارك العاملة على مستوى مطار محمد بوضياف الدولي في قسنطينة، من إحباط محاولة لتهريب كمية ضخمة من الأدوية الخاصة بعمليات الإجهاض.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى النهار، فإن عملية حجز الأدوية تمت إثر تفتيش أمتعة مسافرين كانوا على متن طائرة قادمة من مدينة ليون الفرنسية.

حيث جرى ضبط تلك المحجوزات بحوزة مسافر بعدما رصدتها أجهزة المراقبة. وفي تفاصيل هذه القضية، قالت مصادر النهار إن الأدوية المحجوزة قد بلغت في إجمالها 6 آلاف قرص من نوع «كولبوتروفين 100 ملغ»، تستعمل في عمليات الإجهاض.

مضيفة أن مصدر تلك الأدوية هو دولة الكيان الصهيوني، أين يتم تصنيعها من طرف مخبر إسرائيلي يسمى «تيفا».

كما أوضحت مصادر النهار أن المسافر الذي كانت بحوزته تلك الأدوية المحظورة، يحمل الجنسية الجزائرية، وكان يخفيها بإحكام داخل حقيبته في محاولة منه لتضليل أعوان الرقابة.

وقد جرى تحويل صاحب المحجوزات للتحقيق معه حول وجهة تلك الأدوية ومصدرها، حيث ترجح مصادر النهار أنها كانت موجهة لبعض العيادات غير الشرعية التي تقوم بعمليات الإجهاض للأمهات العازبات على وجه الخصوص.

وفور الفراغ من إجراءات التحقيق مع المهرب، تم تقديمه للمثول أمام النيابة التي أمرت بوضعه رهن الحبس المؤقت.