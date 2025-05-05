حجز 6 سيارات “فيات دوبلو” موجهة للمضاربة وتوقيف 4 أشخاص بأم البواقي

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي ممثلين في مصلحة البحث والتحري/دو بأم البواقي وفرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين مليلة من وضع حد لشبكة تنشط في مجال المضاربة غير المشروعة في سيارات نوع “دوبلو بانوراما” للعلامة التجارية “فيات” وتوقيف 4 أشخاص.

العملية جاءت بناءا على معلومات متحصل عليها بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية. التابعة للمصلحة لشركة فيات بالتواطىء مع الوكيل المعتمد.

ونفذت العملية بمدينة عين البيضاء أسفرت على حجز ستة (06) سيارات نوع فيات دوبلو. وتوقيف المشتبه فيهم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وستسلم المحجوزات إلى المصالح المعنية.

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