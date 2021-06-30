حجز 6 قناطير لحوم بيضاء فاسدة في مداهمة لمزرعة بوهران

تمكنت عناصر من فرقة حماية البيئة التابعة للدرك الوطني بوهران من حجز 6 قناطير لحوم بيضاء فاسدة. موجهة للاستهلاك البشري بعد مداهمة لمذبح سري على مستوى ببلدية البرية.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه متمثل في مذبح غير شرعي ببلدية البرية، حيث وبعد تشكيل دورية من طرف ذات العناصر بالتنقل الى عين المكان بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران. بعد استصدار اذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية تم مداهمة مزرعة.

واسفرت العملية عن ضبط كمية معتبرة من اللحوم البيضاء ممثلة في ديك رومي مذبوح ومسلوخ مهيأ للتسويق مقدر بـ 5 قناطير إضافة الى 107 راس من الديك الرومي غير مذبوح وعتاد ذبح.

وأظهرت التحقبقات والمعاينة ان صاحب المذبح لا يحوز على اية وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط.