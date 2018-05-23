حجز 6 قناطير من الكيف بحوزة “مروكيين” في غابات الزوية في تلمسان!

العملية تمت بعد كمين بين حرس الحدود والدرك

تمكنت، في حدود الساعة الثالثة من صباح أمس، المجموعة الأولى لحرس الحدود في مغنية، بالتنسيق مع فرقة الأبحاث التابعة لكتيبة الدرك العاملة بنفس الإقليم الجغرافي أقصى الحدود الغربية لولاية تلمسان، من إجهاض مخطط مغربي يهدف إلى إغراق السوق بكمية جد ضخمة من الكيف المعالج.

وجاء ذلك بعد استغلال معطيات أولية مفادها أن عصابة مهربين مغاربة تنوي إدخال كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج في إطار صفقة مبرمة مع بارون مخدرات جزائري، كان في انتظارهما وسط الغابات المتاخمة للبلد المجاور، على مستوى جبل عصفور بالزوية، وعملا بخطة محكمة، طوقت عناصر المجموعة الأولى لحرس الحدود مكان الصفقة، قبل أن تنجح في استرجاع حمولة جد ضخمة من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ6 قناطير و12 كلغ، والتي كانت موزعة على 25 رزمة على شكل حقيبة يد، عليها رموز باللغة الأجنبية دلالة على نوعيتها الرفيعة.

هذا وتم في نفس العملية توقيف بارونين من جنسية مغربية مع حجز كل الوسائل التكنولوجية المستعملة في نشاطهما لفائدة التحقيق المتواصل في هذه القضية النوعية، وقدرت القيمة الأولية للسموم المضبوطة بحوالي 3 ملايير سنتيم، كمؤشر على النوعية الجيدة للمخدر المحجوز، على إثرها تم تمشيط الشريط الحدودي بحثا عن كميات إضافية من هذه السموم التي يسعى المغرب إلى إغراق الجزائر بها بشكل متعمد في شهر رمضان استعدادا لجني المحصول الجديد.