حجز 6 قناطير من اللحوم الفاسدة بباتنة منذ بداية الشهر الفضيل

حجزت مصالح مديرية التجارة بولاية باتنة منذ بداية شهر رمضان حوالي 6 قناطير من اللحوم غير صالحة للاستهلاك كانت معروضة للبيع.

جل الكمية تم حجزها بالتنسيق مع مصالح الأمن يوم 24 ماي الجاري بالسوق المغطى ب بسوق “الرحبة”وسط المدينة.

وكانت عبارة عن لحوم حمراء ولحم مفروم ونقانق وكبد وكذا رؤوس بقر وتم إتلافها بمركز الردم التقني للنفايات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد التجار الذين كانوا يعرضون تلك اللحوم للبيع دون رقابة بيطرية ولاحيازة لسجل تجاري.

وامرت مصالح التجارة غلق 110 محلات تجارية عبر الولاية مع اقتراح تشميع 3 منها بسوق “الرحبة”.

أما مبلغ عدم الفوترة الذي سجل في العشرة أيام الأولى من الشهر الفضيل فقدر ب 60 مليون د.ج.

كما تم تسجيل خلال تلك الفترة 2000 تدخل تم بموجبه تحرير 1220 محضر تم تحويله للعدالة.

وتأتي في مقدمة المخالفات المسجلة عدم إشهار الأسعار ثم انعدام السجل التجاري وبعدها عدم الفوترة.