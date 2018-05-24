حجز 6 قناطير من اللحوم الفاسدة كانت الموجهة للبيع بباتنة

حجزت صباح اليوم مصالح التجارة لولاية باتنة قرابة 6 قناطير من اللحوم الحمراء الفاسدة كانت موجهة للبيع.

وصرح المدير الجهوي للتجارة ابراهيم خيذري للنهار ان هذه العملية تمت بسوق الرحبة بوسط المدينة.

وأن المتهمين هم 6 جزارين ستتم ملاحقتهم إدارية وقضائيا لان المحجوزات تمثل خطرا على الصحة العمومية.

ومباشرة بعد اكتشاف هذه الكمية المقسمة بين المرقاز واللحم المفروم والكبد ولحوم بقر وخروف.

و بعد حجز اللحوم تم اتلافها مساءا على مستوى مركز الردم التقني.

في عملية هي الأكبر من نوعها منذ دخول شهر رمضان المبارك.

الذي شهد نشاطا كبير لأعوان الرقابة وسط ارتياح كبير للمواطنين.

الذين اعتبروا الردع الوسيلة الوحيدة لوضع حد لبعض التجار الذين لا هم سوى الربح السريع ولو على حساب حياه الآخرين.