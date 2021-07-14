قناة النهار حجز 60 ألف دولار أمريكي بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين بقلم النهار أونلاين نشر في 14 جويلية 2021 - 18:52 شارك غرِّد 139 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960532 اقرأ أيضا النشرة الأمازيغية لليلة الثلاثاء 29 جوان 2021 قناة النهار 30 جوان أخصائيون ينصحون بضرورة أخذ اللقاح ضد كورونا تفاديا لإنتشار العدوى قناة النهار 28 جوان بجاية: الزعتر عشبة ذو منافع صحية وإجتماعية في رحلة البحث عنها بالمناطق الجبلية قناة النهار 30 جوان سكيكدة: غرق شخصين وإنقاذ 4 أشخاص وآخر مفقود بشواطئ الولاية اليوم قناة النهار 25 جوان