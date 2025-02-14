حجز 60 لتر من حليب البقر الفاسد

قامت مصالح حماية المستهلك وقمع الغش لولاية سوق أهراس بحجز 60 لترا من حليب البقر الطازج الفاسد وبدون شهادة صحية.

وقد قامت مصالح حماية المستهلك وقمع الغش صبيحة هذا اليوم 14 فيفري 2025 بخرجة ميدانية. رفقة مصالح فرقة الأبحاث، خصت مراقبة الحليب ومشتقاته للتأكد من مساره على مستوى بلدية سوق أهراس.

حيث أسفرت العملية عن حجز كميات معتبرة من حليب البقر الطازج الفاسد وبدون شهادة صحية. قدرت بـ 60 لترًا، ونظرًا لما تشكله هذه المادة الحساسة من خطورة على صحة المستهلك. خاصة وأنها تسبب تسممات غذائية، فقد تم سحبها من عملية العرض وإتلافها.

وبالموازاة مع ذلك، تم استدعاء المخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.