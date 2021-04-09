حجز 600 ألف “محيرقة” وأكثر من ألفي مسدس كهربائي في الوادي!

تمكنت الفرقة متعددة المهام للجمارك في “اسطيل” التابعة لمفتشية أقسام الجمارك في الوادي، من حجز 2050 صاعق كهربائي من مختلف الأحجام، إضافة إلى أكثر من 600 ألف وحدة من المفرقعات من نوع “زيدان”.

العملية تمت بناءً على معلومات واردة حول وجود شاحنة قادمة من شمال الوطن على متنها بضاعة ممنوعة، وعلى الفور، تم التحري في المعلومات وتحديد نوع الشاحنة، والقيام بعملية تتبعها خلال دخولها مجال الطريق الوطني رقم ثلاثة، وعند اقترابها من الحاجز الأمني، حاول سائقها تغيير الاتجاه، لتتم ملاحقته وتوقيفه هو ومرافقه وإخضاع الشاحنة للتفتيش الدقيق، أين عثر بداخلها على 2050 صاعق كهربائي من مختلف الأحجام، إضافة إلى 601200 وحدة من المفرقعات من نوع “زيدان”، وهي بضاعة ممنوعة ومهربة نحو جنوب الوطن، إذ يرجح تحويل الصواعق الكهربائية إلى عصابات الأحياء وبيعها قصد زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي، كما بيّنت الخبرة، أن هذه الصواعق الكهربائية من صنع أجنبي ويمنع تداولها ودخولها إلى أرض الوطن، وتعدّ من الأسلحة المصنفة وفق التشريع الجزائري، ومباشرة تم تحويل المشتبه فيهما في العقد الثالث من العمر إلى التحقيق وتسليمهما لمصالح الدرك الوطني قصد التحري أكثر في مصدر دخول هذا النوع من الأسلحة إلى أرض الوطن والجهة التي ستوجه إليها.