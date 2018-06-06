حجز 600 خرطوشة وبندقية صيد و2 كلغ بارود في ورشة سرية بقسنطينة

اكتشفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في قسنطينة ورشة سرية لصناعة وتركيب خراطيش بنادق الصيد.

داخل منزل شخص يبلغ من العمر 46 عاما، أين حوّل متجره الكائن ببلدية زيغود يوسف إلى ورشة لتعبئة الخراطيش.

واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن رجال الدرك تحصلوا على معلومات دقيقة حول النشاط المشبوه.

وبتعميق التحريات والمتابعة الجيدة، تم التأكد من طبيعة النشاط غير الشرعي، وبموجب إذن نيابي داهم عناصر فصيلة الأبحاث المنزل والمتجر.

وهو ما مكن من العثور 400 خرطوشة فارغة جاهزة للتعبئة بالبارود و200 أخرى مملوءة.

كما تم حجز 2 كلغ من البارود الأسود وبندقية صيد بلا وثائق وأجهزة وعتاد يستعمل في تصليح الأسلحة وملئ الخراطيش.

وعقب استكمال مختلف مراحل التحقيق الأمني وسماع أقوال المعني على محاضر رسمية.

بتهم تتعلق أساسا بحيازة أسلحة نارية من الصنف الخامس دون رخصة والمتاجرة بالذخيرة.

أحيل على مكتب قاضي التحقيق لدى محكمة زيغود يوسف إقليم الاختصاص للنظر فيما نسب إليه من تهم قبل محاكمته لاحقا.