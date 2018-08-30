حجز 600 قارورة خمر ببوحجار في الطارف

بقلم محمد بن كموخ

بقلم محمد بن كموخ

تم حجز اكثر من 600 قنينة من المشروبات الكحولية بمختلف الاحجام والانواع داخل سيارة من نوع سامبول بلدية بوحجار بالطارف.

العملية جاءت اثر تفتيش عادي بحاجز امني، تم فيها ياضت حجز اسلحة بيضاء

اين كان بداخل السيارة 3 اشخاص ينحدرون من نفس المنطقة كانوا بصدد ترويج المشروبات الكحولية باحياء البلدية.

علما ان السيارة المستعملة تعود إلى وكالة لكراء السيارات كان يؤجرها المتهمون لفائدة نشاطهم المشبوه.

ولحد الساعة لازال الفاعلون في حالة فرار اين خرجوا من السيارة ولاذوا بالفرار نحو الشعاب المحاذية لمنطقة سكناهم المسماة بيبطة.