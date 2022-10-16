حجز 6000 أورو لدى إحدى المسافرات بمطار سطيف الدولي
تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بمطار سطيف الدولي 8 ماي 1945. التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بسطيف من حجز 6000 أورو، تم ضبطها على إثر تفتيش جسدي لإحدى المسافرات.
وتكرس العملية يقظة وصرامة أعوان الجمارك الجزائرية المجندين ليلا ونهارا. في سبيل آداء واجبهم المهني، لا سيما في إطار قكع المخالفات المرتكبة. خرقا للتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
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سطيف: حجز 10 قناطير من اللحوم غير صالحة للإستهلاك
تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف إثر عمليات مراقبة دورية للأنشطة التجارية والخدماتية المقدمة على مستوى عاصمة الولاية، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء مجهولة المصدر.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن مصدر اللحوم الحمراء هي أغنام ذبحت خارج المذابح المعتمدة. فضلا عن كون معظمها غير صالح للاستهلاك البشري.
وجاءت العملية إثر عمليات مراقبة تمت بمختلف الفضاءات التجارية بالمدينة. حيث تم توقيف أربع مركبة نفعية محملة بكميات من اللحوم البيضاء والحمراء والتي قدر وزنها بعشرة 10 قناطير. كانت تنقل دون احترام الشروط الصحية وشروط النظافة. ولا يحوز أصحابها على شهادات تثبت المراقبة البيطرية ولا حتى مصدرها. كما أكد نفس المصدر أن المصالح البيطرية اثبتت على أنها غير صالحة للاستهلاك البشري بعد اخضاعها للفحص.
بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإتلاف تلك الكميات، أنجزت الضبطية القضائية ملفات جزائية ضد المخالفين، في شأن نقل مواد استهلاكية سريعة التلف متن مركبات غير مجهزة مع عدم احترام شروط النظافة ومختلف الشروط الصحية.
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سطيف: حجز أكثر من 7 قناطير لحوم فاسدة
حجزت شرطة عين ولمان بولاية سطيف، أكثر من 7 قناطير لحوم حمراء فاسدة موجهة للاستهلاك.
وفي بيان لأمن الولاية، اليوم الجمعة، فقد تمكنت ذات المصالح من حجز أكثر من 7.5 قنطار من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر موجهة للمستهلاك.
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سطيف: إنقاذ 12 شخصا من الحرائق والإختناق خلال 48 ساعة
كما تمكنت مصالح الحماية المدنية سطيف، من إنقاذ وإسعاف 6 أشخاص أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بسطيف، أصيب 6 أشخاص “4 رجال وإمرأتين”، بحروق متفاوتة الخطورة، في 4 حرائق منزلية.
ووقعت هذه الحوادث بكل من حي يحياوي وحي المستقبل بسطيف، وعين آزال وقجال.
كما تم التحكم في هذه الحرائق وإخمادها بتسخير الوسائل البشرية والمادية الكافية قبل انتشارها دون أن تتسبب في خسائر مادية كبيرة.
كما تمكنت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، وفي حادثين منزليين للاختناق بغازات الاحتراق السامة، من إنقاذ 6 أفراد من عائلتين مختلفتين.
وتقطن العائلتان، في شقتين بعمارتين للسكن الجماعي بحي لعناصر ببلدية عين آرنات وحي 300 مسكن بلدية سطيف.
لتصل بذلك حصيلة حوادث الاختناق والتسمم بغازات الإحتراق الخطيرة منذ بداية هذه السنة إلى 32 حادثا. منها 5 مميتة تسببت إجمالا في وفاة 10 أشخاص وتم إنقاذ 71 آخرين من الموت الوشيك.
سطيف: الإطاحة بشبكة إجرامية تستدرج ضحاياها لممارسة الرذيلة عن طريق الإبتزاز
تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من خمسة أفراد من بينهم فتاتين إحداهما في حالة فرار.
وحسبما نقلته إذاعة سطيف، فإن الشبكة الإجرامية تبتزّ الأشخاص بعد أن يتم الإيقاع بهم وإستدراجهم لممارسة الرذيلة بإحدى فنادق عاصمة الولاية. بالإضافة كذلك إلى التقاط فيديوهات لهم ومطالبتهم بعد ذلك بأموال مقابلة الإمتناع عن التشهير بهم. آخرها سجلت في حق شخص تمت مطالبته بتسديد مبلغ هام قدره 600 مليون سنتيم. مقابل حذف الفيديو الخاص به.
وقام الشخص الضحية بوضع شكوى أمام فصيلة المساس بالممتلكات التابعين للفرقة الجنائية بأمن ولاية سطيف، مفادها تعرضه للابتزاز والتهديد بالتشهير من قبل مجهولين. حيث تم رسم خطة محكمة كانت كفيلة بتوقيف فردين من الشبكة. أحدها خطير ومن أصحاب السوابق العدلية. وذلك رغم أنهما إتخذا كل الترتيبات المواتية بسلب الأموال والتملص بعد الإلتقاء بمكان خالٍ خارج المدينة. إذ وبمجرد محاولتهما الإستيلاء على الأموال عن طريق العنف. ليتم تطويق المكان وتوقيفهما على الفور، مع حجز الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم.