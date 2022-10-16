حجز 6000 أورو لدى إحدى المسافرات بمطار سطيف الدولي

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف إثر عمليات مراقبة دورية للأنشطة التجارية والخدماتية المقدمة على مستوى عاصمة الولاية، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء مجهولة المصدر.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن مصدر اللحوم الحمراء هي أغنام ذبحت خارج المذابح المعتمدة. فضلا عن كون معظمها غير صالح للاستهلاك البشري.

وجاءت العملية إثر عمليات مراقبة تمت بمختلف الفضاءات التجارية بالمدينة. حيث تم توقيف أربع مركبة نفعية محملة بكميات من اللحوم البيضاء والحمراء والتي قدر وزنها بعشرة 10 قناطير. كانت تنقل دون احترام الشروط الصحية وشروط النظافة. ولا يحوز أصحابها على شهادات تثبت المراقبة البيطرية ولا حتى مصدرها. كما أكد نفس المصدر أن المصالح البيطرية اثبتت على أنها غير صالحة للاستهلاك البشري بعد اخضاعها للفحص.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإتلاف تلك الكميات، أنجزت الضبطية القضائية ملفات جزائية ضد المخالفين، في شأن نقل مواد استهلاكية سريعة التلف متن مركبات غير مجهزة مع عدم احترام شروط النظافة ومختلف الشروط الصحية.

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