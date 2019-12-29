حجز 613 حبة صاروخ و253 قارورة خمر في عمليتين للأمن والدرك بوهران

تمكنت عناصر من فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة السانية بوهران من توقيف مروج يبلغ من العمر 23 سنة ضبط بحوزته 613 قرصا مهلوسا من نوع صاروخ إلى جانب مبلغ مالي من عائدات المتاجرة بالمؤثرات العقلية يقدر بـ 40 مليون و5000 دج.

المتورط الوقوف يعد من المسبوقين قضائيا ويتركز نشاطه على الفترة الليلية فقط، تم الإيقاع به بمنزله بعد استصدار أمر بالتفتيش من وكيل الجمهورية.

أين تم ضبط داخل غرفته على أقراص مهلوسة بلغ عددها 613 قرصا من نوع بريغابالين 300 ملغ المعروفة باسم الصاروخ كانت مخبأة داخل كيس بلاستيكي بالغسالة الكهربائية.

فيما تم العثور على المبلغ المالي داخل ثلاجة ليتم توقيف واقتياده إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات تم بعدها تحرير إجراء قضائي ضده أحيل بموجبه أمام العدالة.

وفي عملية للدرك الوطني تمكنت عناصر من درك قديل من حجز 253 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام. وهذا خلال قيام أفراد فصيلة الأمن والتدخل ببطيوة بنقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين مدينة قديل ووهران.

أين لفتت انتباههم سيارة نوع طويوطا هيليكس تم توقيفها، حيث وبعد إخضاعها للتفتيش تم ضبط بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية.

قدرت بـ 253 وحدة خمر من بينها 144 قارورة جعة نوع “بوفور” سعة 50 سل، 23 قارورة جعة نوع “بوفور” سعة 25 سل، 72 علبة نبيذ أحمر نوع “بورج” سعة 01 لتر، 12 قارورة نوع “باستيس” سعة 50 سل، 1 قارورة جعة نوع “جيبي” سعة 50 سل وقارورة نوع “فودكا سوفوي” ليتم بعدها اقتياد الموقوفين إلى مقر فرقة الدرك الوطني بقديل لمواصلة التحقيق معهما.