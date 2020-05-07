حجز 620 مليون سنتيم مزورة بمستغانم

تمكن عناصر الدرك الوطني، بمستغانم، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من أربعة 4 أشخاص، مختصة في تزوير الأوراق النقدية بالعملة الوطنية من فئة 2000 دينار جزائري.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي مزور يقدر بـ 620 مليون سنتيم، بالإضافة إلى معدات إعلام آلي.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، شخصين.

كما حجزت 8 مركبات رباعية الدفع محملة بـ 10 أطنان من المواد الغذائية و1,7 طن من مواد التنظيف الموجهة للتهريب.

في حين أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لتسعة 9 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالقالة بالناحية العسكرية الخامسة.