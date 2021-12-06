حجز 634 ألف أورو بمطار هواري بومدين خلال 6 أشهر

تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر، خلال الفترة من 1 جوان إلى 30 نوفمبر 2021، من حجز مبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة.

وحسب مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، قدّرت كمية المحجوزات بـ 634.273,36 أورو. وكانت هذه الأموال موجهة للتهريب إلى خارج التراب الوطني، نحو وجهات إسطنبول، باريس ودبي.

كما تم خلال هذه العمليات، توقيف 43 شخص متورط، حسب ذات المصالح. وتأتي هذه العمليات، في إطار محاربة الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم والتشريع المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

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إحباط محاولة تهريب أكثر من 118 ألف أورو بمطار هواري بومدين

تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي خلال الأيام الماضية، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة إلى الخارج.

كما تم توقيف شخصين، كانا بصدد مغادرة التراب الوطني بإتجاه مطار دبي.

وسمحت فطنة أفراد شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي بتوقيف المشتبه فيهما وحجز مبلغ مالي قدر بـ 118500 أورو.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.

إحباط محاولة تهريب أزيد من 53 ألف اورو بمطار هواري بومدين

أحبط أعوان الجمارك على مستوى مطار هواري بومدين الدولي كمية معتبرة من العملة الصعبة كانت موجهة للتهريب. كما مكنت العملية من حجز مبلغ من العملة الصعبة يقدر ب 53270 أورو كانت بحوزة مسافر متوجه إلى جدة السعودية. وعقب عملية التفتيش تم العثور على المبلغ المحجوز مخبأ بإحكام في ابريق للشاي، في أمتعة المخالف. كما تدخل هذه العملية في اطار المعالجة الجمركية للمسافرين لرحلة اجلاء ذهاب، متوجهة الى مدينة جدة.

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