حجز 64 قنطار من أوراق التبغ بغرداية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية غرداية من العثور على كمية كبيرة جدا من أوراق التبغ قدرت بـ 64 قنطار.

العملية تمت بتاريخ 05/01/2025 على الساعة 05:00 صباحا، حيث وأثناء قيام أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بغرداية بمعاينة حادث مرور على مستوى محور دوران وردة الرمال بالطريق الوطني رقم 01 بمتليلي الجديدة بلدية متليلي ولاية غرداية. وعند تواجدهم بعين المكان عاينوا وجود جرار طريقي منقلب على جانبه الأيمن بحافة الطريق الوطني رقم 01، مع عدم وجود سائقه. كما عاينوا وجود أكياس مبعثرة على حافة الطريق، بعد تفتيشها ليتم العثور على أوراق تستخدم في إنتاج مادة الشمة.

بعد القيام بالإجراءات اللازمة تم التوصل إلى سائق الجرار الذي صرح بأنه قام بإقتناء هذه المادة لغرض بيعها بولاية مجاورة. ولا يملك سجل تجاري يسمح له بنقل وحيازة هذه المادة.

العملية أسفرت عن حجز شاحنة “جرار طريقي بمقطورة” و 305 كيس كل كيس به 21 كلغ، أي بوزن إجمالي قدره 64 قنطار.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد محضر قضائي ضد سائق الجرار الطريقي. بتهمة جنحة حيازة ونقل مادة الشمة “أوراق التبغ” بدون رخصة أو كفالة. جنحة التهريب جنحة إنعدام السجل التجاري وجنحة التهرب الضريبي.

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