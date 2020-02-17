حجز 64 كلغ من أحشاء الدواجن بسيدي قادة في معسكر

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي لبلدية سيدي قادة بمعسكر من حجز كمية معتبرة من أحشاء الدواجن غير صالحة للاستهلاك.

وذلك خلال عملية مراقبة أمنية نفذها عناصر المصلحة لعدد من المركبات مكنت من توقيف مركبة مشبوهة.

ضبط بصندوقها الخلفي إثر مراقبة أمنية وإدارية،على عدد من الدلاء كبيرة،الحجم مخصصة لبيع مادة الطلاء،كانت معبأة بكمية من أحشاء الدجاج.

قدرت كميتها الإجمالية بــ 64 كلغ، حيث تبين بعد مراقبتها بالتنسيق مع المصالح المختصة أنها غير صالحة للاستهلاك.

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإتلافها فيما تم تحرير إجراء قضائي ضد صاحب المركبة و تحويله للعدالة.