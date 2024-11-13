حجز 640 “مقنين” موجّه للتهريب بتلمسان

تمكّن أعوان الفرقة لمتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام بتلمسان، من حجز أعداد من طائر الحسون المعروف في الأوساط الشعبية بـ”المقنين”.

وحسب بيان مصالح الجمارك، تم حجز 640 طائراً من نوع الحسون موجه للتهريب.

وقد تم ضبط هذه الكمية من الطيور في صناديق داخل مركبة نفعية. ليتم توقيف السائق وحجز المركبة التي استعملت في التهريب.

حجز 375 وحدة من مختلف مواد التجميل و3 دراجات هوائية و6 قطع غيار المركبات

كما تمكن أعوان فحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء الغزوات، العاملين بمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالغزوات، في عمليتين متفرقتين، من حجز 375 وحدة من مختلف مواد التجميل ومستحضرات العناية الجسدية. 3 دراجات هوائية و 6 قطع غيار المركبات.

وأكد بيان السلك النظامي ذاته أن العمليات المحققة تكرس التجند الدائم لأعوان الجمارك الجزائرية في مكافحة شتى أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود.