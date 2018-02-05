حجز 650 قرصا من الحبوب المهلوسىة بمطار قسنطينة

تمكنت مصالح الجمارك لمطار محمد بوضياف الدولي بقسطنية، من حجز أزيد من650 قرص مهلوس، في عمليتين منفصلتين.

وأوضح ذات الجهاز، أنه تم كشف هذه البضاعة المحظورة، داخل أمتعة مسافرين إثنين قادمين من فرنسا.

حيث أن المتهم الأول، قدم من باريس تم إيقافه مساء الجمعة الماضي،وبحوزته 450 قرصا، وقنينات بها سائل مصنف ضمن المهلوسات.

فيما تم توقيف أمس الأحد شخص آخر كان قادما من ميلوز بفرنسا، الذي حاول إدخال200 قرص مهلوس،وذلك أثناء مراقبة المسافرين.

وأضاف ذات المصدر أن المتهمان يبلغان من العمر 44 و49 عاما وينحدران من مدينة قسنطينة وميلة .