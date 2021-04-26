حجز 66 قنطار من الملح الفاسد في تبسة

أخبار الجزائر
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حجز 66 قنطار من الملح الفاسد في تبسة
بقلم أسماء.ع

تمكنت المصالح الرقابية التابعة للمفتشية الإقليمية للتجارة، من حجز كمية كبيرة من مادة الملح غير صالحة للاستهلاك في ولاية تبسة.

وتقدر الكمية المحجوزة، حسب ما نقلته منظمة حماية المستهلك، بـ66 قنطار من الملح الموضبة في أكياس ذات الوزن 1 كلغ.

وكانت كمية الملح، موجهة للتسويق بمدينة بئر العاتر، ومعبأة بطريقة غير شرعية،  وغير معالجة بماء اليود، بعد اثبات من الرقابة التحليلية الفورية.

وتم إتلاف الملح المحجوز، بمركز الردم التقني بمرافقة مصالح أمن الدائرة، كما اتخذت إجراءات  المتابعة القانونية في حق المعنيين.


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