حجز 66 كلغ كوكايين بأدرار

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والجمارك الجزائرية والأمن الوطني، من حجز 66 كلغ من المخدرات الصلبة ” كوكايين” وتوقيف مهرب بأدرار.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والجمارك الجزائرية والأمن الوطني. خلال عملية نوعية بإقليم القطاع العسكري أدرار الناحية العسكرية الثالثة. من توقيف مهرب و حجز 66 كيلوغرام من المخدرات الصلبة كوكايين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور