حجز 67 قنطارا من التبغ بالوادي وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بعين الدفلى

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مهربين إثنين، وجدوا بحوزتهما 67.4 قنطارا من التبغ، وحجزوا شاحنتين، أمس الأحد بالوادي.

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة ، أوقفت عناصر الجيش الوطني الشعبي تاجر مخدرات وجدوا بحوزته 17 كيلوغرام من الكيف المعالج بولاية البويرة.

وقاموا بحجز 3.9 كيلوغرام من الكيف المعالج، و528 قرص مهلوس كانوا بحوزة مروجي مخدرات بكل من سطيف وبشار.

كما كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى.

وفي سياق آخر تمكن حراس السواحل من توقيف 12 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالشلف.

كما قاموا بتوقيف 11 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين قزام.