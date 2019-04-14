حجز 68 قنطارا من ورق التبغ بحوزة شخصين في الوادي

تمكنت عناصر من الدرك الوطني ببلدية إسطيل “160 كلم شمال ولاية الوادي”، من حجز 68 قنطارا من ورق التبغ ،

كانت محملة على متن شاحنتين دون رخصة، وإيقاف شخصين في القضية، وفق ما أفاد به بيان لذات السلك النظامي،اليوم الأحد.

العملية تعود إلى ورود معلومات تتعلق بقيام أشخاص بنقل كمية معتبرة من ورق التبغ المزروع محليا

بإتجاه إحدى الولايات الشمالية بغرض استخدامه في إنتاج مادة «الشمة» المقلدة، يضيف المصدر ذاته .

لتتم مباشرة عمليات البحث والتحري، حيث أسفرت عن تحديد نوع المركبات التي سيتم بواسطتها نقل المادة،

ويتعلق الأمر بشاحنتين يقودهما شابان في 29 و 32 سنة،حيث تم توقيفهما على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بإقليم ولاية الوادي،

وعقب تفتيشهما عثر على كمية جد معتبرة من ورق التبغ تقدر بـ 68 قنطارا، و عقب إتمام التحقيقات .

ليتم إعداد ملف قضائي و تقديم الموقوفين أمام الجهة القضائية المختصة، بتهمة نقل بضاعة دون سند قانوني.