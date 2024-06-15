حجز 69 سلاح أبيض محظور وكمية من المخدرات بعنابة

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الثاني البوني في عنابة، من حجز 69 سلاح أبيض محظور، و190 غرام من المخدرات، وتوقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و 29 سنة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم كذلك حجز قارورتان من سائل مخدر، و31 غرام من مادة المرجان الخام. وميزان إلكتروني07 هواتف نقالة، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. عن قضايا تخزين الأسلحة البيضاء لفائدة عصابة الأحياء. والقيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة والبيع والشراء قصد البيع للمخدرات والمؤثرات عقلية، صيد وحيازة المرجان بدون رخصة.