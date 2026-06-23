حجز 69 كلغ “كوكايين” وقرابة 3 قناطير كيف معالج في الناحية العسكرية الثانية

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالقطاع العسكري البيض، يوم أمس الأحد، من توقيف 5 مجرمين. وحجز 69 كغ من المخدرات الصلبة (الكوكايين).

كما تم ضبط إلى جانب كمية الكوكايين المحجوزة، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، 4 سيارات نفعية، وشاحنة. بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 400 مليون سنتيم و8 هواتف نقالة.

وفي عملية ثانية، أوقف أفراد الدرك الوطني بالقطاع العسكري معسكر، 5 مجرمين وتم حجز قنطارين و45 كغ من الكيف المعالج. 196 قرص مهلوس، 19 هاتف نقال، 30 سيارات سياحية، 30 دراجات نارية. بالإضافة إلى كمية من الذهب ومبلغ مالي من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتأتي هذه العمليات لتبين التنسيق المحكم بين مختلف تشكيلات الأمنية لرصد وإحباط أي نشاط إجرامي يستهدف شباب الجزائر. -يضيف البيان ذاته-.

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