حجز 7 شاحنات “فرينة ونخالة” لتسمين الماشية في الجلفة

تمكّنت عناصر فرقة الدرك الوطني بالجلفة، من توقيف مهربي مادة “الفرينة والنخالة” الموجهة لتسمين الماشية بكلّ من بلديتي مسعد وبويرة الأحداب.

وكشف مصدر لـ”النهار أونلاين”، أنّ عملية حجز هذه المادة التي يتم تحويلها للإستهلاك الحيواني كانت موجهة لعلف الماشية بطريقة غير شرعية.

وتبيّن حسب ذات المصدر، بأنّه تمّ حجز 7 شاحنات كبيرة محمّلة بـ “الفرينة والنباقة”، لا تملك فاتورة البضاعة، و لا السجل التجاري.

ليتم اقتياد أصحاب الشاحنة إلى مقر فرقة الدرك لإستكمال التحقيق، والاتصال بوكيل الجمهورية، الذي أعطى تعليماته بحجز البضاعة، وتسليمها لتعاونية الحبوب والخضر الجافة، مع رفع المخالفات ضد السائقين.

واستفاد المتهمين من استدعاء مباشر من القضاء، بعد تحويل ملفهم للعدالة.