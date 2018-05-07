حجز 7 قناطير من الدجاج وأحشاء الماشية الفاسدة في سوق “البودروم” بقسنطينة

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حجز 7 قناطير من الدجاج وأحشاء الماشية الفاسدة في سوق “البودروم” بقسنطينة
بقلم أحسن.ب  

تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع عشر في قسنطينة بالتنسيق مع شرطة العمران وحماية البيئة والشرطة العامة وكذا مديرية التجارة وبياطرة تابعين لمصالح الفلاحة،

من حجز كمية معتبرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك المعروضة بطرق غير قانونية في ظروف لا تستوفي الشروط وتهدد صحة المستهلكين، على مستوى سوق “البودروم” بحي دقسي عبد السلام، وهي العملية التي مكنت من حجز 5 قناطير من الدجاج وقنطارين من أحشاء البقر والدجاج، والتي تم إتلافها وفق الإجراءات المعمول بها، أين جاءت العملية في إطار التحضير لشهر رمضان المبارك، والذي عادة ما يشهد ممارسات تجارية غير قانونية تهدد صحة المستهلكين، وبالأخص على مستوى الأسواق الشعبية.

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