حجز 7 قناطير من “قلب اللوز” وشاربات مجهولة المصدر بعين الدفلى

تمكنت المصحلة الولائية للشرطة العامة بالتنسيق مع مصالح التجارة، وبعد مراقبة و معاينة لمحلات تجارية بقطاع الإختصاص من حجز أزيد من 7 قناطير (720 كلغ) من حلويات قلب اللوز. وما يقارب 85 كلغ لحوم بيضاء و حمراء غير صالحة للاستهلاك. بالإضافة كذلك إلى 210 لتر من مشروب الشاربات مجهولة المصدر مع إتلافها.

وحسب ذات المصالح، فإن المشروبات التي كانت معروضة غير صالحة للإستهلاك مع عدم إحترام شروط النظافة الحفظ و التخزين. كما تم حجز أيضا 50 كلغ من مادة غرس التمر منتهي الصلاحية، 50 كلغ من مادة كريمة للتحضير غير صالحة لاستهلاك، 05 كلغ من مادة الجوز غير صالح للاستهلاك.

أين تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع إتلاف الكميات المحجوزة.

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