حجز 7.9 كلغ من الكوكايين ببرج بوعريريج

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك ببرج بوعريريج، بالتنسيق مع مصالح القطاع العسكري “الناحية العسكرية الخامسة”. من حجز 7.9 كلغ من الكوكايين، كانت مخبأة داخل قفة بالصندوق الخلفي لمركبة سياحية.

وقد أسفرت العملية عن حجز البضاعة ووسيلة النقل، مع توقيف المخالف وتقديمه أمام الجهات المختصة. حيث تندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تهريب المخدرات وحماية الأمن والصحة العموميين.

