حجز 70 دراجة نارية بقسنطينة

حجزت مصالح أمن ولاية قسنطينة 70 دراجة نارية في حملة شنتها في الأسابيع الماضية.

الحملة خصت أصحاب الدراجات الذين لا يتوفرون على وثائق سير، لا سيما ما يخص التأمين والذين لا يستعملون خوذة الامان.

عدم حيازة رخصة سياقة مؤهلة لقيادة الدراجة وغيرها من المخالفات.

وكذا من أجل تحسيس المواطنين ومستعملي هذه الدراجات من مخاطر الطريق، وضرورة توخي الحذر والاحتياطات اللازمة.

استعمال الخوذة، تفادي السرعة، التزام أقصى اليمين، للحد من حوادث السير.

العملية تم خلالها توقيف 50 دراجة نارية لحد الان بحظيرة مقر امن الولاية.