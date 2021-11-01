حجز 700 قرص مهلوس وتوقيف شخصين بأولاد موسى
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري أولاد موسى من حجز 700 قرص مهلوس كانت موجهة للترويج بطريقة غيــر شرعية بالإضافة الى توقيف شخصين.
وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري أولاد موسى بحر هذا الأسبوع، من توقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما ما بين 24 سنة و 27 سنة.
بالاضافة الى حجز كمية من المؤثرات العقلية المقدرة بـ 700 قرص مهلوس. مــع ضبط كميات أخرى كانت مخبأة بإحكام داخل مسكن المشتبه فيه.
واضاف البيان، أن المشتبه فيهما و بعد التحريات و التحقيق في القضية و سماعهما على محاضر رسمية، تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة المختص إقليما، عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض حيازة مواد صيدلانية بدون رخصة مصنف كمؤثر عقلي لغرض الإستهلاك و البيع.
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الوادي: حجز 2000 قرص مهلوس وتوقيف 4 مروجين
تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي من توقيف 04 مروجين وحجز أزيد من 2000 قرص مهلوس. على إثر عمليتين متفرقتين.
وجاءت تفاصيل العملية بعد استغلال لمعلومات حول عزم هؤلاء الموقوفين نقل المهلوسات إلى إحدى الولايات الشمالية. ليتم وضع خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيفهم على متن مركبة سياحية وحجز الكميات المذكورة.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة عن حيازة وترويج الأقراص المهلوسة.