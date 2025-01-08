حجز 71 ألف قرص مهلوس وكوكايين داخل مكيفات هوائية بحوزة مسافر بميناء بجاية

تمكن أعوان المفتشية الرئيسة لفحص المسافرين على مستوى المحطة البحرية لميناء بجاية. التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببجاية، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف. من توقيف مسافر بحوزته 71814 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي.

العملية جاءت مواصلة للمجهودات المبذولة من طرف أعوان الفرق الجمركية العملياتية، لاسيما المتعلقة منها بالرقابة الجمركية على الحركة الحدودية للمسافرين عبر الرحلات الدولية من وإلى أرض الوطن. وأثناء المعالجة الجمركية لباخرة قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسية، حيث تم كذلك حجز 194 غ من مسحوق الاكستازي، 88 غ من بودرة الكوكايين. طائرتين بدون طيار مع جهاز تحكم، 30 وحدة ألعاب نارية من نوع فيميجان. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بــ: 104 000 دج، ومبلغ بالعملة الأجنبية قدر بـ: 255 أورو .

المحجوزات تم ضبطها بعد التفتيش الدقيق لمركبة نفعية، مخبأة بإحكام في تجاويف ثلاث 03 مكيفات هوائية متنقلة. وكذا أداتين لتنظيف السيارات “ضمن أمتعة المخالف”. تم على إثر ذلك، توقيف المخالف وتقديمه اما الجهات القضائية المختصة، مع حجز البضاعة المحظورة، البضاعة التي استعملت لإخفاء الغش ووسيلة النقل المستعملة.