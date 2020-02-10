حجز 72 قنطارا من المواد الإستهلاكية بمعسكر

تمكنت شرطةمصلحة العمران و حماية البيئة بمعسكر من حجز أزيد من 72 قنطارا من المواد الإستهلاكية.

وأفاد رئيس أمن ولاية معسكر، العميد الأول بطيوي عبد القادر، خلال عرضه لحصيلة نشاطات مصالح الشرطة، أن فرق العمران وحماية البيئة لأمن الولاية حجزت 72 قنطارا و60 كلغ من المواد الإستهلاكية خلال سنة 2019.

وأضاف ذات المصدر، أن الكمية كانت معروضة بطرق غير شرعية وتنعدم لأي شروط النظافة والصحة.

وأكد ذات المسؤول، أن فرق العمران وحماية البيئة قامت بعدة خرجات ميدانية لمحاربة التجارة غير الشرعية عبر الأرصفة وأخرى مخالفة لقوانين الجمهورية بصفة عامة، وسجلت الفرق الأمنية عرض لحوم وأسماك في الأرصفة، وتم حجزها و تغريم أصحابها.

كما سجلت أيضا ذات الفرق 106مخافة تحث بناء بدون رخصة و 07قرارات هدم، و 11 إهمال ورمي النفايات المنزلية و الهامدة، بالإضافة إلى 37 قضية تخص مخالفات متعلقة بإعاقة إستعمال الطريق العام.

بالإضافة إلى خمس قضايا ممارسة لنشاط حظائر غير شرعية، و 121 تجارة غير شرعية، 808 تدخلات ميدانية في البيئة و العمران، و 283خرجات ميدانية رفقة الشركاء الميدانيين.