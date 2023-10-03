حجز 724 هاتف نقال و537  ساعة يد و8040 مصباح سيارات لدى مسافرين بالمطار

تمكن مؤخرا أعوان فرقة فحص المسافرين التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين- مسافرين. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر خارجية. خلال معالجة الرحلات الدولية القادمة من وجهات مختلفة. بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. من حجز كميات معتبرة من البضائع كانت بحوزة مسافرين حاولوا تمريرها إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وتمثلت المحجوزات في 724 هاتف نقال ذكي؛ 152 لوحة رقمية، 85 خرطوشة سجائر و23 علبة تبغ للترشق. 537 ساعة يد من مختلف الأنواع؛ 419 زوج نظارات شمسية و200 علبة نظارات شمسية فارغة، 8040 مصباح سيارات.

بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحجوزة كالملابس، الأحذية، المكملات الغذائية، الحلويات، عطور. مستحضرات التجميل والعناية الجسدية، اكسسوارات الزينة، حقائب يد نسائية. مواد صيدلانية، أجهزة كمبيوتر محمولة ولواحقها، أجهزة تصوير، أطقم اسنان اصطناعية، عتاد التنقيب عن المعادن، وغيرها.

وتكرس العملية تنسيق الجهود الميدانية بين أجهزة الدولة في مكافحة التجارة غير الشرعية وحماية الاقتصاد الوطني.



