حجز 72556 وحدة من المفرقعات ومهلوسات لدى 3 أشخاص بتيارت

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تيارت، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 24 و37 سنة، ضبط بحوزتهم مواد محظورة من الإستيراد.

وتمثلت المحجوزات في مفرقعات متنوعة، بالإضافة إلى كمية من المهلوسات.

العملية حسب مصدر النهار أونلاين، تمت بناء على معلومات وردت لذات المصالح مفادها حيازة شخص على كمية من المفرقعات والألعاب النارية بمسكنه.

أين تم استصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، لمسكن المتهم.

وأسفرت العملية عن حجز كمية من الألعاب النارية من مختلف الأنواع، قدر عددها الإجمالي بـ72556 وحدة.

كما تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية، تمثلت في 20 قرص مهلوس من نوع “ريفوترين”.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، قدم المتهمون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

أين صدر في حق المتهم الرئيسي أمر إيداع، ووجه لآخربن إستدعاء مباشر.