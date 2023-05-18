حجز 7375 قرص وتفكيك شبكات متاجرة بالمهلوسات في وهران

تمكنت عناصر من أمن ولاية وهران في عمليات متفرقة، من الإطاحة بعدة شبكات إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتورط في القضية 18 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا.

العمليات تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد هذه الشبكات بترويج هذه السموم وسط فئة الشباب. حيث وبعد ترصد نشاطهم الإجرامي واستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم الإيقاع بهم في مناطق مختلفة من قطاع الإختصاص.

فيما تم حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 7375قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع. إلى جانب مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من الصنف السادس. مركبيتن ودراجة نارية كانت تستخدم في ترويج هذه السموم. ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية يفوق 7.5 مليون سنتيم.